King & Prince、待望の2ndアルバム！最新アー写＆収録内容公開 | RBB TODAY

今作は、シングル「koi-wazurai」やドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』（日本テレビ系）主題歌「Mazy Night」のほか、永瀬廉主演映画『弱虫ペダル』の主題歌に採用された新曲「Key of Heart」、アルバム表題楽曲「&LOVE」、そして各メンバープロデュース曲5曲を含む新曲が収録。初回限定盤は全16曲、通常盤は全17曲で構成されている。
初回限定盤A付属のDVDには「&LOVE」のミュージックビデオダンスver.やメイキング映像が収録され、初回限定盤B付属のDVDには、将来、世界デビューを目指すKing & Princeアメリカ武者修行の模様を収めたドキュメンタリー映像「The Documentary - King & Prince in America-」が収録されている。
【『L&』収録曲 （CD）※初回限定盤AB共通：全16曲収録。通常盤：全17曲収録】
M01.「Key of Heart」※映画『弱虫ペダル』主題歌
M02.「&LOVE」
M03.「Break Away」
M04.「Mazy Night」※日本テレビ系土曜ドラマ『未満警察 ミッドナイトランナー』主題歌
M05.「ナミウテココロ」
M06.「泡の影」
M07.「ORESEN」※岸 優太プロデュース曲
M08.「生活(仮)」※高橋 海人プロデュース曲
M09.「Laugh &... 」※神宮寺 勇太プロデュース曲
M10.「No Limit Tonight」※永瀬 廉プロデュース曲
M11.「Focus」※平野 紫耀プロデュース曲
M12.「Amazing Romance」
M13.「koi-wazurai」※映画『かぐや様は告らせたい ～天才たちの恋愛頭脳戦～』主題歌
M14.「Freak out」
M15.「Heart & Beat」
M16.「君がいる世界」
M17.「Bounce」※通常盤のみ収録