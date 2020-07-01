広瀬すず、2020年上半期のCM女王に！ | RBB TODAY

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広瀬すず、2020年上半期のCM女王に！

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広瀬すず【撮影：こじへい】
  • 広瀬すず【撮影：こじへい】
　ニホンモニターは1日、タレントの起用社数を基にした「2020上半期タレントCM起用社数ランキング」を発表（期間：2020年1月～6月）。女性部門1位に、女優の広瀬すずが輝いた。


　広瀬は、アサヒ飲料や資生堂、スズキ、ソフトバンクなど、合計13社のCMに出演。これは男女総合でも単独トップ。僅差で続いたのは、女優の今田美桜で12社。今田は、7年ぶりに続編が放送されるドラマ『半沢直樹』への出演も決定するなど勢いに乗っている。以降、3位に渡辺直美の10社、4位に新垣結衣、有村架純、指原莉乃、清野菜名、橋本環奈、深田恭子、吉岡里帆の9社が続いている。

【2020上半期女性タレントCM起用社数ランキング】
1位　広瀬すず　13社
アサヒ飲料/ＧＳＫコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/ソフトバンクロボティクス/富士フイルム/ポケモン/三菱ＵＦＪニコス/明星食品/ロッテ
2位　今田美桜　12社
ＡＯＫＩ/グッド・ラック/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/タマホーム/日本電気/Ｐ＆Ｇ/ミクシィ/みずほ銀行/Ｕ－ＮＥＸＴ/ラビット・カーネットワーク/リクルートライフスタイル
3位　渡辺　直美　10社　
アシックス/味の素/アメリカンファミリー生命保険/ヴィエリス/エイチームブライズ/花王/シスコシステムズ/第一興商/東京電力エナジーパートナー/トヨタ自動車
4位　新垣結衣　9社　
アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/ＧＭＯクリック証券/日清食品/日本製紙クレシア/任天堂/明治/ライオン
4位　有村架純　9社　
伊藤園/ＫＤＤＩ/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/Ｐ＆Ｇ/リクルートライフスタイル/ＷＯＷＯＷ
4位　指原莉乃　9社　
ＨＲ　Ｆｏｒｃｅ/オッポジャパン/花王/キリンビール/三幸製菓/東京電力エナジーパートナー/日本コカ・コーラ/ハウスメイトパートナーズ/ほけんの窓口グループ
4位　清野菜名　9社　
アマノ/オープンハウス/オフテクス/花王/資生堂/スズキ/トリドール/三井住友海上火災保険/ユニリーバ・ジャパン
4位　橋本環奈　9社　
青山商事/ＮＩコンサルティング/ＮＴＴドコモ/花王/城南建設/Ｃ４ｇａｍｅｓ/日清食品/ＢｏｏｋＬｉｖｅ/ベネッセコーポレーション
4位　深田恭子　9社　
江崎グリコ/キリンビバレッジ/武田コンシューマーヘルスケア/東京ガス/ニチレイ/日本メナード化粧品/パーソルキャリア/ＵＱコミュニケーションズ/横浜ゴム
4位　吉岡里帆　9社　
江崎グリコ/ＤＩＣ/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/Ｐ＆Ｇ/みずほ銀行/ロート製薬/ワイモバイル（ソフトバンク）
11位　綾瀬はるか　8社　
江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/Ｐ＆Ｇプレステージ
11位　北川景子　8社　
味の素ＡＧＦ/ＬＳＧ/コーセー/シード/シチズン時計/ソニー/第一三共ヘルスケア/三菱重工サーマルシステムズ
11位　中村アン　8社　
アルヒ/エースコック/オンワードホールディングス/キリンビール/コーセー/武田コンシューマーヘルスケア/ＦｉＮＣ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ/楽天
11位　菜々緒　8社　
エースコック/カネボウ化粧品/ＫＤＤＩ/サントリービール/サントリーホールディングス/デファクトスタンダード/ＬＩＬＩＴＨ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ/レキットベンキーザー・ジャパン
15位　芦田愛菜　7社　
江崎グリコ/Ｃｙｇａｍｅｓ/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル（ソフトバンク）
15位　池田エライザ　7社　
ＫＤＤＩ/スクウェア・エニックス/宝島社/ＴＳＵＴＡＹＡ/Ｔポイント・ジャパン/日本コカ・コーラ/ユニ・チャーム
15位　上戸彩　7社　
ＡＯＫＩ/コーセーコスメポート/ＳＡＴＯＲＩ/ソーダストリーム/ソフトバンク/ムンディファーマ/ライオン
15位　川口春奈　7社　
味の素/カルビー/クラシエホームプロダクツ/サントリービール/東急リバブル/ノバルティスファーマ/ヤクルト本社
15位　小池栄子　7社　
味の素/ＧＳＫコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/サントリービール/サントリーホールディングス/スカパーＪＳＡＴ/本田技研工業/ユニ・チャーム
15位　白石麻衣（乃木坂４６）　7社　
アサヒビール/資生堂/スマートニュース/ディップ/テンセント/マウスコンピューター/明治
15位　高畑充希　7社　
アサヒビール/江崎グリコ/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/三菱地所グループ/ライオン
15位　土屋太鳳　7社　
エイブル/西武鉄道/タカラスタンダード/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/プリマハム/ロッテ
15位　浜辺美波　7社　
味の素/ＮＴＴドコモ/京都きもの友禅/全国共済農業協同組合連合会/東日本旅客鉄道/三井不動産商業マネジメント/メニコン
15位　マツコ・デラックス　7社　
花王/亀田製菓/資生堂/Ｐ＆Ｇ/まるか食品/ヤマサ醤油/ヤマト運輸
《KT》

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