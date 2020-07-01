広瀬すず、2020年上半期のCM女王に！ | RBB TODAY

広瀬は、アサヒ飲料や資生堂、スズキ、ソフトバンクなど、合計13社のCMに出演。これは男女総合でも単独トップ。僅差で続いたのは、女優の今田美桜で12社。今田は、7年ぶりに続編が放送されるドラマ『半沢直樹』への出演も決定するなど勢いに乗っている。以降、3位に渡辺直美の10社、4位に新垣結衣、有村架純、指原莉乃、清野菜名、橋本環奈、深田恭子、吉岡里帆の9社が続いている。
【2020上半期女性タレントCM起用社数ランキング】
1位 広瀬すず 13社
アサヒ飲料/ＧＳＫコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ストライプインターナショナル/千寿製薬/ソフトバンク/ソフトバンクロボティクス/富士フイルム/ポケモン/三菱ＵＦＪニコス/明星食品/ロッテ
2位 今田美桜 12社
ＡＯＫＩ/グッド・ラック/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/タマホーム/日本電気/Ｐ＆Ｇ/ミクシィ/みずほ銀行/Ｕ－ＮＥＸＴ/ラビット・カーネットワーク/リクルートライフスタイル
3位 渡辺 直美 10社
アシックス/味の素/アメリカンファミリー生命保険/ヴィエリス/エイチームブライズ/花王/シスコシステムズ/第一興商/東京電力エナジーパートナー/トヨタ自動車
4位 新垣結衣 9社
アサヒ飲料/コーセー/コーセーコスメポート/ＧＭＯクリック証券/日清食品/日本製紙クレシア/任天堂/明治/ライオン
4位 有村架純 9社
伊藤園/ＫＤＤＩ/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/大王製紙/東芝/Ｐ＆Ｇ/リクルートライフスタイル/ＷＯＷＯＷ
4位 指原莉乃 9社
ＨＲ Ｆｏｒｃｅ/オッポジャパン/花王/キリンビール/三幸製菓/東京電力エナジーパートナー/日本コカ・コーラ/ハウスメイトパートナーズ/ほけんの窓口グループ
4位 清野菜名 9社
アマノ/オープンハウス/オフテクス/花王/資生堂/スズキ/トリドール/三井住友海上火災保険/ユニリーバ・ジャパン
4位 橋本環奈 9社
青山商事/ＮＩコンサルティング/ＮＴＴドコモ/花王/城南建設/Ｃ４ｇａｍｅｓ/日清食品/ＢｏｏｋＬｉｖｅ/ベネッセコーポレーション
4位 深田恭子 9社
江崎グリコ/キリンビバレッジ/武田コンシューマーヘルスケア/東京ガス/ニチレイ/日本メナード化粧品/パーソルキャリア/ＵＱコミュニケーションズ/横浜ゴム
4位 吉岡里帆 9社
江崎グリコ/ＤＩＣ/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/Ｐ＆Ｇ/みずほ銀行/ロート製薬/ワイモバイル（ソフトバンク）
11位 綾瀬はるか 8社
江崎グリコ/キッコーマン/セイコーウオッチ/武田コンシューマーヘルスケア/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/Ｐ＆Ｇプレステージ
11位 北川景子 8社
味の素ＡＧＦ/ＬＳＧ/コーセー/シード/シチズン時計/ソニー/第一三共ヘルスケア/三菱重工サーマルシステムズ
11位 中村アン 8社
アルヒ/エースコック/オンワードホールディングス/キリンビール/コーセー/武田コンシューマーヘルスケア/ＦｉＮＣ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ/楽天
11位 菜々緒 8社
エースコック/カネボウ化粧品/ＫＤＤＩ/サントリービール/サントリーホールディングス/デファクトスタンダード/ＬＩＬＩＴＨ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ/レキットベンキーザー・ジャパン
15位 芦田愛菜 7社
江崎グリコ/Ｃｙｇａｍｅｓ/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/山崎製パン/ライオン/ワイモバイル（ソフトバンク）
15位 池田エライザ 7社
ＫＤＤＩ/スクウェア・エニックス/宝島社/ＴＳＵＴＡＹＡ/Ｔポイント・ジャパン/日本コカ・コーラ/ユニ・チャーム
15位 上戸彩 7社
ＡＯＫＩ/コーセーコスメポート/ＳＡＴＯＲＩ/ソーダストリーム/ソフトバンク/ムンディファーマ/ライオン
15位 川口春奈 7社
味の素/カルビー/クラシエホームプロダクツ/サントリービール/東急リバブル/ノバルティスファーマ/ヤクルト本社
15位 小池栄子 7社
味の素/ＧＳＫコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/サントリービール/サントリーホールディングス/スカパーＪＳＡＴ/本田技研工業/ユニ・チャーム
15位 白石麻衣（乃木坂４６） 7社
アサヒビール/資生堂/スマートニュース/ディップ/テンセント/マウスコンピューター/明治
15位 高畑充希 7社
アサヒビール/江崎グリコ/ダイハツ工業/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本中央競馬会/三菱地所グループ/ライオン
15位 土屋太鳳 7社
エイブル/西武鉄道/タカラスタンダード/日本コカ・コーラ/日本中央競馬会/プリマハム/ロッテ
15位 浜辺美波 7社
味の素/ＮＴＴドコモ/京都きもの友禅/全国共済農業協同組合連合会/東日本旅客鉄道/三井不動産商業マネジメント/メニコン
15位 マツコ・デラックス 7社
花王/亀田製菓/資生堂/Ｐ＆Ｇ/まるか食品/ヤマサ醤油/ヤマト運輸