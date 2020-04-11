 女性タレント写真集売上ランキング……書泉 | RBB TODAY
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

女性タレント写真集売上ランキング……書泉

エンタメ グラビア
（C）LUCKMAN／ヤングマガジン
  • （C）LUCKMAN／ヤングマガジン
  • （C）LUCKMAN ／ヤングマガジン
  • （C）LUCKMAN／ヤングマガジン
　書泉（アニメイトグループ）は、「アイドルイベントの聖地」と呼ばれる書泉ブックタワー含む書泉店舗においての2020年3月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。

1位　寺本莉緒1st写真集　CURIOSITY（出版社：講談社、発売日：2020/3/25）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/24/177810.html

2位 乃木坂46 与田祐希2nd写真集　無口な時間（出版社：光文社、発売日：2020/3/10）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/11/177496.html
3位　佐野ひなこ写真集　Hina（出版社：光文社、発売日：2020/3/10）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/04/177327.html

4位　山崎真実写真集　ひととき（出版社：光文社、発売日：2020/2/25）

5位　高田秋ファースト写真集 SHU（出版社：集英社、発売日：2020/3/18）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/29/176491.html

6位　今田美桜写真集　ラストショット（出版社：講談社、発売日：2020/1/21）

7位　渡辺万美写真集　『ｒａｂｂｉｔ』（出版社：講談社、発売日：2020/3/6）

8位　原色美人キャスター大図鑑2020（出版社：文藝春秋、発売日：2020/1/22）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/21/176326.html

9位　藤田ニコル写真集　好きになるよ？（出版社：講談社、発売日：2020/2/22）
https://www.rbbtoday.com/article/2020/02/17/176919.html

10位　smart特別編集 smart × ゼロイチファミリア PHOTO ＆ DVD BOOK（出版社：宝島社、発売日：2020/3/26）
《RBB TODAY》

ピックアップ

page top