女性タレント写真集売上ランキング……書泉 | RBB TODAY

書泉（アニメイトグループ）は、「アイドルイベントの聖地」と呼ばれる書泉ブックタワー含む書泉店舗においての2020年3月の「女性タレント写真集売上ランキング」を発表した。1位 寺本莉緒1st写真集 CURIOSITY（出版社：講談社、発売日：2020/3/25）https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/24/177810.html2位 乃木坂46 与田祐希2nd写真集 無口な時間（出版社：光文社、発売日：2020/3/10）https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/11/177496.html3位 佐野ひなこ写真集 Hina（出版社：光文社、発売日：2020/3/10）https://www.rbbtoday.com/article/2020/03/04/177327.html4位 山崎真実写真集 ひととき（出版社：光文社、発売日：2020/2/25）5位 高田秋ファースト写真集 SHU（出版社：集英社、発売日：2020/3/18）https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/29/176491.html6位 今田美桜写真集 ラストショット（出版社：講談社、発売日：2020/1/21）7位 渡辺万美写真集 『ｒａｂｂｉｔ』（出版社：講談社、発売日：2020/3/6）8位 原色美人キャスター大図鑑2020（出版社：文藝春秋、発売日：2020/1/22）https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/21/176326.html9位 藤田ニコル写真集 好きになるよ？（出版社：講談社、発売日：2020/2/22）https://www.rbbtoday.com/article/2020/02/17/176919.html10位 smart特別編集 smart × ゼロイチファミリア PHOTO ＆ DVD BOOK（出版社：宝島社、発売日：2020/3/26）