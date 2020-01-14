【昨日のエンタメニュース】藤田ニコル、悩み明かす／山口真帆、ドラマ『シロクロ』で女優デビュー！ | RBB TODAY

https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176114.html
・講談師・神田松之丞、妻が明かした第一印象にショック「え～！口悪い！」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176115.html
・杉村太蔵、人生の幸せは「お金が振り込まれたとき」 生きる悩みに名回答
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176116.html
・嵐、JALの最新鋭機に大興奮！新CM13日から
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176119.html
・永野芽郁、新成人に！「少しの緊張感と晴れやかな気持ち」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176120.html
・笠井アナ、今日から2度目の抗がん剤治療開始！『とくダネ』に意気込みコメント寄せる
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176121.html
・峯岸みなみ、“あのスキャンダル”のイメージが抜けないことを高嶋ちさ子に相談するも……？
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176122.html
・岡田奈々がSTU48の船上劇場公演を念願のプロデュース！「恋の予感を感じてもらえたら」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176123.html
・藤田ニコル、マルチに活躍するゆえの悩み明かす「自分が『何を』伝えて生きたいのか……」
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176124.html
・浜辺美波、SNSで新成人を祝福！20歳にやりたいことも告白
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176125.html
・マリウス葉、夢は「宝塚」加入だった!? 意外な過去を告白！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176126.html
・広瀬すず、高校サッカー・地元“静岡学園”優勝に歓喜！姉・アリスは“喜びの舞”！
https://www.rbbtoday.com/article/2020/01/13/176127.html
【ピックアップ】
・注目アイドルの写真集・DVD満載……セクシーグラビア一挙公開
・橋本環奈、久松郁実、伊織もえ……セクシー写真集続々！注目の写真集まとめ
・【TGS 2019】美人！可愛い！ コスプレイヤー＆コンパニオンを激写（その1）
・アイドルがセクシーランジェリーショット公開……柏木由紀、小嶋陽菜、内田理央