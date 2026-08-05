BOYNEXTDOOR、Spotify累計再生回数が10億回突破！日本ツアーを前に世界的人気を証明 | RBB TODAY

BOYNEXTDOORが、累計ストリーミング再生回数10億回を突破した。

デビューから約3年で達成した記録に、注目が集まっている。

【写真】「メンバーを守りたい」BOYNEXTDOORの絆

所属事務所のKOZ ENTERTAINMENTは8月5日、「BOYNEXTDOORが8月3日付のSpotifyで、これまでに発表した全楽曲の累計再生回数10億114万回を突破した」と明らかにした。

BOYNEXTDOORは2023年5月30日にデビューし、これまでにミニアルバム5枚とフルアルバム1枚を発表。デビューから約3年で、累計10億ストリーミングを達成した。

また、これまでに発表したすべてのアルバムが、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」にランクインしている。 1stミニアルバム『WHY..』が162位に初登場したのを皮切りに、最近では1stフルアルバム『HOME』が16位を記録するなど、着実な成長を見せてきた。

（写真提供＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

さらに、直近5年以内にデビューしたボーイズグループのなかで、6作連続で「Billboard 200」入りを果たした唯一のグループとなり、グローバル市場での影響力を証明した。

なお、BOYNEXTDOORは8月21～23日にKアリーナ横浜で開催される神奈川公演を皮切りに、日本ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN JAPAN」を展開する。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。

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