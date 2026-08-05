“韓国で最もグラマラス”な元芸人が12年ぶりに整形　手術1カ月後の顔を公開「満足度は…」 | RBB TODAY

元芸人メン・スンジが、12年ぶりの整形を告白した。

手術から1カ月が経ち、変化した姿に注目が集まっている。

【写真】メン・スンジ、整形ビフォーアフター

メン・スンジは8月4日、自身のSNSに「12年ぶりの整形、人中手術から1カ月のレビュー」という文章とともに動画を投稿した。

公開された映像でメン・スンジは、以前よりもはっきりとした目鼻立ちと、自然な口元を披露。特に、人中短縮と口角の手術を受けたことで、より若々しく明るい印象へと変化した姿に、ファンの関心が寄せられた。

メン・スンジは、「内側の人中、人中のくぼみ、外側の人中、口角の手術を受けた」とし、「手術前は人中が平均より長いほうで、その部分がずっと気になっていた」と明かした。

（画像＝メン・スンジSNS）メン・スンジ

続けて、「1カ月が経った今、もう一度受けるかと聞かれたら、私は『はい』と答えると思う」とし、「まだ腫れが完全に引いたわけではないが、日常生活にはまったく支障がなく、満足度も高い」と伝えた。

また、「ただきれいになることよりも、自分に似合う変化を大切に考えた」とし、「手術を勧めるための投稿ではなく、悩んでいる方は1カ月時点の回復過程が気になると思い、記録として残した」と説明した。

メン・スンジは、傷痕への不安についても打ち明けた。「唇の切開痕はほとんど目立たず、鼻の下の傷痕はまだ見えるが、1カ月前よりかなり薄くなったように感じる」とし、「時間が経てば、さらに目立たなくなると思う」と語った。

（画像＝メン・スンジSNS）

ネットユーザーからは、「確かに印象が変わった」「より若く見える」「自然にきれいになった」など、さまざまな反応が寄せられ、メン・スンジの変化に注目が集まっている。

なお、メン・スンジは2013年、MBC第20期公採お笑い芸人としてデビュー。美貌やスタイルでも注目を集め、“韓国で最もグラマラスな芸人”とも称された。今年5月に芸人引退を宣言し、女優・タレントとして活動している。

◇メン・スンジ プロフィール

1986年5月12日生。本名キム・イェスル。2013年のMBC第20期公開採用のコメディアンとしてデビュー。バラエティ番組『無限に挑戦』で、路上で表情ひとつ変えずに厚かましく質問するリポーターとして注目を集めた。芸人とは思えないビジュアルも特徴で、デート1回5億ウォン（約5000万円）の“パパ活”を一蹴し、話題になった。2026年5月に芸人引退を宣言した。

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