「何してるの!?」前かがみで“スキマ”ちらり…ソヨン、大胆な黒キャミ姿で視線独占 | RBB TODAY

i-dleのソヨンが、大胆なポーズでファンを魅了した。

ソヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】ソヨン、前かがみで“スキマ”ちらり

公開された写真には、黒のキャミソールトップスを着用したソヨンの姿が収められている。前かがみになりながらカメラを見つめる大胆なポーズと、アンニュイな表情が視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「息ができない」「美しい」「何してるの!?」「わあああ」「優勝」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ソヨンInstagram）

なお、ソヨンが所属するi-dleは、7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースした。

◇ソヨン プロフィール

1998年8月26日生まれ、本名チョン・ソヨン。2014年にCUBEエンターテインメントのオーディションに合格。2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』に参加して最終順位20位で脱落するも、2017年11月に『Jelly』でソロデビュー。翌2018年5月にガールズグループ(G)I-DLEのリーダーとしてデビューした。(G)I-DLE（現i-dle）のアルバムの総括プロデューサーとして、すべてのタイトル曲と数多くの収録曲の作詞・作曲・編曲に携わっている。特にデビュー20日で音楽番組1位に輝いた『LATATA』を19歳で作詞・作曲・プロデュースするなど、恐るべき才能を誇る。

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