Stray Kids・スンミン、足首の疲労骨折で今後も活動は限定的に　5月の負傷発表から回復途上【全文】 | RBB TODAY

Stray Kidsのスンミンが、当面の間、治療と休養に専念することになった。

所属事務所のJYPエンターテインメントは7月2日、案内文を発表した。

【写真】スンミン＆赤楚衛二が笑顔ハグ

事務所は、「アーティストの健康状態により、ファンの皆さまに継続してご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます」としたうえで、「スンミンは以前お伝えした通り、医療スタッフの指示に従って治療を続けており、何よりも早期回復を優先すべきと判断し、現在は休養と治療に集中しています」と説明した。

（写真提供＝OSEN）スンミン

5月21日、JYPはスンミンが足首を疲労骨折したことにより、ニューヨークで開催される音楽イベント「ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル」に、スンミンを除く7人で出演すると発表していた。

今後も回復を最優先とするため、活動は限定的な形で行われると説明している。

JYPエンターテインメントの発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは、JYPエンターテインメントです。

Stray Kidsのスンミンのスケジュールに関して、追加のご案内をいたします。

まず、アーティストの健康状態によりファンの皆様に継続的にご心配をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。

スンミンは以前お知らせした通り、医療スタッフの意見に従って治療を続けており、アーティストの早期回復が何よりも優先されるべきだと判断し、現在は休息と治療に集中しています。

そのため、スンミンはその期間に行われた一部の撮影スケジュールに不参加となり、怪我の状態を最優先に考慮して最小限の参加となりました。 そのため、今後公開予定の一部コンテンツでもスンミンの参加が制限される可能性があることをご理解いただけますよう、ファンの皆様に広くご容赦をお願い申し上げます。

アーティストは活動に対する強い意志を示しましたが、早急に健康な姿でファンの皆さんにお会いするために十分な話し合いの末、このように決定しました。

今後予定されている主要な公式スケジュールについても、アーティストのコンディションと回復状況を継続的に確認し、特記事項がある場合は別途ご案内いたします。

重ねて良くないお知らせをお伝えすることになり、改めて心からお詫び申し上げます。当社はアーティストが一日も早く健康を回復できるよう最善を尽くします。

ありがとうございます。

◇スンミン プロフィール

2000年9月22日生まれ。本名キム・スンミン。2017年2月に行われたJYPエンターテインメントの公開オーディションを2位で合格した。JYPエンターテインメント入社し、約1年間の練習生期間を経て2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカルを担当している。愛らしい見た目と仕草から、ファンやメンバーからは犬に似ているとも言われている。

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