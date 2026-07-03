SEVENTEEN・バーノン＆ディエイト、「V8」として音楽番組に初出演！圧巻ステージでファン魅了 | RBB TODAY

SEVENTEENのユニットV8（ディエイト、バーノン）が、初の音楽番組ステージでグローバルファンを魅了した。

V8は7月2日、Mnetの音楽番組『M COUNTDOWN』に出演した。

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この日、V8は1stミニアルバムのタイトル曲『singasong』と収録曲『rat race』のステージを初公開した。

レトロSF映画を思わせる『singasong』のステージで、2人は明るく軽快なエネルギーを放った。特に後半のブリッジパートで披露したシャッフルダンスは、ファンの熱い歓声と相まって、楽しい祭りのような空間を作り上げた。

（画像＝Mnet）

一方、『rat race』のステージは壮大そのものだった。熾烈な人生を回し車の中を走るネズミに例えた歌詞のように、絶えず走り続けるような振付が際立ち、巨大なキューブに閉じ込められたダンサーたちが空から降り注ぐ光を見つめるエンディング演出は、深い余韻を残した。

電子音楽の多彩な変奏を見せた新アルバム『V8』は、Mechatok、KIRARAなど有名サブカルチャーアーティストとのコラボレーションによって、音楽的スペクトラムを広げたと評価されている。

熱い関心を受け、アルバムは発売から3日で「ハーフミリオンセラー」を達成し、中国のQQ Musicなど海外主要チャートでも存在感を示している。

（画像＝Mnet）

タイトル曲の「シャッフルチャレンジ」も、7月2日時点でインスタグラムの「人気上昇オーディオ」3位に上がるなど、各種ショートフォームプラットフォームを中心に口コミが広がっている。

この勢いに乗り、V8は7月3日にKBS2『ミュージックバンク』、4日にMBC『ショー！K-POPの中心』へ相次いで出演する。

さらに、来る11日・12日に一山（イルサン）KINTEX、17～19日に香港アジアワールド・エキスポホールで単独コンサート「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」を開催し、ファンと会う。今回の公演は全席スタンディングで行われることが予告されており、期待感をさらに高めている。

（記事提供＝OSEN）

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

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