Stray Kids、K-POP第4世代初の快挙！ミニアルバム『ATE』が米Billboardで100週チャートイン | RBB TODAY

Stray Kidsが、大記録を打ち立てた。

ミニアルバム『ATE』で、米Billboard「World Albums」チャートに、なんと100週にわたり名を連ねた。

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2024年7月19日に発売された『ATE』は、同年8月3日付のBillboard「World Albums」で1位に直行した後、100週にわたってチャートにとどまった。非英語圏のアルバムを対象に順位をつける同チャートで100週ランクインを達成したのは、K-POP第4世代ボーイズグループの中でStray Kidsが初めてであり、K-POPアーティスト全体を見ても歴代4番目にあたる驚くべき成果だ。

「国内外の音楽市場を食い尽くす」というアルバム名の抱負のように、『ATE』は強力なグローバル人気を見せつけている。最近、世界最大の音源プラットフォームSpotifyで累計ストリーミング10億回を突破し、チーム通算6作目となるSpotify10億ストリーミングアルバムのタイトルも手にした。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

グループ内の自主プロデュースユニット3RACHAを中心に、完成度の高い音楽を届けてきた彼らは、7月から新たなワールドツアー「Stray Kids World Tour ‘RUN IT’」に突入する。

ツアーの幕開けとなるソウル・KSPO DOMEでの5公演（7月25・26・29日、8月1・2日）は、チケット販売開始と同時に全席完売を達成し、爆発的なチケットパワーを証明した。

ソウル単独コンサートの熱気を背負い、Stray Kidsは8月7日、新ミニアルバム『THIS & THAT』でカムバックする。昨年11月に発表した『DO IT』以来、約9カ月ぶりにリリースする2026年初の新譜だ。

2025年時点で、全世界のアーティストとして初めて「Billboard 200」に8作連続で1位デビューするという新記録を打ち立てた彼らだけに、今回のカムバック作にも世界中のファンの注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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