i-dle所属のCUBEエンタ、中国公演めぐる“巨額投資”詐称に注意喚起「法的措置で厳正対応」 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleらが所属するCUBEエンターテインメントが、注意を呼びかけた。

所属アーティストの中国公演をめぐり、虚偽情報を流して投資を募る事例が確認されたという。

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7月3日、CUBEエンターテインメントは「最近、一部業者が当社の承認を受け、所属アーティストの中国公演が可能であるかのように虚偽事実を流布し、これを利用して中国企業から巨額の投資を受けている事例が発生しているとの情報提供を受けている」と明らかにした。

続けて、「当社にはこのような事例は一切ないことをお知らせし、これによる被害が発生しないよう、格別の注意をお願い申し上げます」とし、「CUBEエンターテインメントは今後も、当社および所属アーティストの権益を保護し、虚偽事実の流布および詐称行為による被害を防ぐため、必要な措置を継続的に取っていく予定です」と伝えた。

(写真提供＝OSEN）i-dle

さらにCUBEエンターテインメントは、「当社の名称または所属アーティストを無断で利用して虚偽事実を流布したり、投資誘致や契約締結などを装ったりする行為が発覚した場合、当社は告訴・告発を含む民事・刑事上のあらゆる法的措置を通じて厳正に対応する」と警告した。

◇i-dle プロフィール

2018年5月2日に1stミニアルバム『I am』を通じて、CUBEエンターテインメントからデビューした5人組ガールズグループ。独自性とセンセーショナルなコンセプトで話題を集め、デビューから20日で音楽番組1位、音源チャート上位圏を記録し、新人賞7冠に輝く“モンスター新人”と呼ばれた。2022年10月にリリースした『Nxde』では、わいせつな視線を強烈に皮肉り、マリリン・モンローやバンクシーへのオマージュを取り入れたミュージックビデオが注目の的に。2023年5月のヒット曲『Queencard』を通じて、人気ガールズグループとしての確固たる地位を築いた。2025年5月1日、グループ名を(G)I-DLEから「i-dle」に改名。

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