NCT・ジェヒョン、新曲『99 Degrees』リリース決定！作詞・作曲にも参加 | RBB TODAY

NCTのジェヒョンが、新曲を通じてさらに深まった感性を届ける。

ジェヒョンは、7月10日に新シングル『99 Degrees』をリリースする。

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今回の新曲は、Melon、Spotify、Apple Music、QQ Musicなど、韓国国内外の主要音楽配信サイトを通じて一斉に公開される予定だ。

（画像＝SMエンターテインメント）

新曲『99 Degrees』は、穏やかなピアノの旋律で始まり、次第に豊かなバンドサウンドへと広がっていくバラード曲だ。後半にはジェヒョンの温かなボーカルが際立ち、深い余韻を残す。

ジェヒョンは自ら作詞と作曲に参加し、彼独自の感性を溶け込ませた。歌詞には、沸点である100度に1度届かない99度の不完全さのなかで、初めて完全な愛を見つけるという哲学的なメッセージが込められている。

これまで1stソロアルバム『J』をはじめ、『Unconditional』『Horizon』『Forever Only』など多彩な雰囲気のソロ曲を発表してきたジェヒョンは、唯一無二の音色と感覚的な表現力で、着実に自身の音楽的領域を広げている。

なお、ジェヒョンは新曲公開に先立ち、7月4日・5日に台北で単独ファンコンサート「JAEHYUN FAN-CON TOUR "Mono"」を開催し、ファンと特別な時間を過ごす予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェヒョン プロフィール

1997年2月14日生まれ。本名チョン・ユンオ。韓国・ソウル出身。身長180cm。5歳から10歳までアメリカに住んでいたこともあり、英語が堪能だ。中学生時代、端正な顔立ちから校内では有名だった。そんな中学校3年生のとき、学校の前でSMエンターテインメントにスカウトされ練習生に。2016年4月にNCT Uとしてデビューし、現在はNCT 127、NCT DOJAEJUNGにも所属。2024年8月26日に1stフルアルバム『J』でソロデビューした。兵役のため2024年11月4日に入隊し、2026年5月3日に除隊した。

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