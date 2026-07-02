しゃぶしゃぶ温野菜、15日より韓国フェア開催！韓国鍋「海鮮チゲ鍋」「コムタン鍋」が登場 | RBB TODAY

しゃぶしゃぶ温野菜は、15日より期間限定で韓国フェアを開催する。2種の韓国鍋「海鮮チゲ鍋」と「コムタン鍋」に加え、韓国の食卓文化「パンチャン」をイメージした小皿料理を展開する。

しゃぶしゃぶ温野菜「海鮮チゲ鍋」と「コムタン鍋」

「海鮮チゲ鍋」は、コチュジャンや粉唐辛子、ニンニクに、あさり・カニ・オキアミなどの魚介エキスを合わせた旨辛だし。魚介の濃厚なコクと唐辛子のほどよい辛みが楽しめる。一方の「コムタン鍋」は、牛の旨みをじっくり引き出したまろやかな味わいで、すっきりとした後味に仕立てている。

3種の魚介香る 海鮮チゲだし

期間限定メニューとしては、「三種の国産野菜ナムル」「ピリ辛韓国きゅうり」「ロゼクリームトッポギ」「豆乳冷麺（温野菜流コングクス）」「ヨーグルトアイスとレモンのピンス」などが登場。夏が旬の国産野菜「白ナス」と「オクラ」も用意され、韓国鍋と一緒に楽しめる。

韓国の食文化“パンチャン”を楽しむ期間限定フェア

また、食べ切りセットとして「海鮮チゲ鍋御膳」「コムタン鍋御膳」も販売。価格はいずれも1人前2,838円。お肉3皿、季節野菜、こだわり野菜盛り、期間限定の逸品料理、選べる〆またはごはん、デザートがセットになっている。

販売期間は7月15日から9月15日まで。食べ放題コースは豚コース4,378円、牛コース4,708円、黒毛和牛コース5,918円、霜降り黒毛和牛コース7,568円。