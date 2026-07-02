「胸郭が狂ったように広がった、丸太みたい…」『プデュ48』出身モデル、出産後の体型変化に嘆き | RBB TODAY

オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したモデルのチェ・ヨンスが、出産後の悩みを伝えた。

7月1日、チェ・ヨンスは自身のSNSに「赤ちゃんを産んで、胸郭が狂ったように広がった」というコメントとともに、1枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、車内でハンドルに寄りかかりながら自撮りをしているチェ・ヨンスの姿が収められている。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）

彼女は「これ、どうしたらいいの」と嘆き、「胸郭が小さくて腰が細いことが一番の自信だったのに、今は丸太みたいだ」と残念な気持ちを表した。

続けて「努力して元に戻して、秘訣を教えます」と付け加えた。

1999年生まれのチェ・ヨンスは、2017年の「第26回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルとしてデビューした。その後『PRODUCE 48』に出演し、アイドルにも挑戦したことで広く知られるようになった。

また、彼女は有名シェフ、チェ・ヒョンソクの娘としても知られている。チェ・ヒョンソクは、バラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』や、Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』などに出演した人気シェフだ。

なお、チェ・ヨンスは2025年9月にDickPunksのボーカル、キム・テヒョンと結婚し、今年5月に息子を出産した。

（記事提供＝OSEN）

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