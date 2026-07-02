SEVENTEEN・ディエイト＆バーノン、新AL『V8』が発売3日で“ハーフミリオン”達成！ユニットでも勢い止まらず | RBB TODAY

ディエイトとバーノンによるSEVENTEENの新ユニット「V8」が、人気を証明した。

ユニットとしても変わらぬ影響力を示している。

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PLEDISエンターテインメントは7月2日、「HANTEOチャートによると、SEVENTEEN V8が6月29日に発表した1stミニアルバム『V8』が、前日までに55万9904枚の販売枚数を記録し、デイリーチャート1位に上がった」と伝えた。

これにより、V8は発売から3日でハーフミリオンセラーを達成した。SEVENTEEN完全体だけでなく、ユニットとしても強力なパワーを証明した形だ。

V8の新譜は、韓国国内だけでなくグローバル市場でも人気を集めている。発売当日、「ワールドワイドiTunesアルバム」5位でチャートインし、中国QQ Musicの「デジタルベストセラーアルバム」では3日連続でデイリーチャートのトップを守った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）バーノン（左）、ディエイト

特に、販売額約100万元（約2400万円）を突破したアルバムに与えられるプラチナ認証も獲得し、その底力を見せている。

『V8』は「消耗された青春」をテーマに制作されたアルバムで、バーノンは「真摯な物語を届けたかった。僕たちが歩んできた時間と今の姿を盛り込もうとするうちに、自然と青春というキーワードが思い浮かんだ。チーム名V8から、青春を燃料にして前へ進んでいくというイメージが浮かび、それが“消耗された青春”というテーマにつながった」と説明した。

（記事提供＝OSEN）

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのHIPHOPチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

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