橋本環奈＆“ヒョプ様”チェ・ジョンヒョプ共演！ドラマ『バカンスの法則』、イメージ3種公開 | RBB TODAY

主演を女優の橋本環奈が務め、俳優チェ・ジョンヒョプが共演したドラマ『バカンスの法則』の配信が決定した。

来る7月27日、漫画家の東村アキコが自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務めるオリジナルドラマ『バカンスの法則』（1話15分・週3回）が、ABEMAで無料配信される。7月31日からは、Netflixでの配信も決定した。

【写真】「超イケメン」ヒョプ様の“不意打ちSHOT”

同作は、多忙な日々に疲弊した主人公、星野緑（演者：橋本環奈）が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかで、ミステリアスな管理人、西上（演者チェ・ジョンヒョプ）と出会い、恋に落ち、人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”を描いた。

毎日を全力で駆け抜ける現代人の心をそっと解きほぐし、「人生には休みが必要だ」と前を向かせてくれるような、笑って泣けるストーリーを、1話15分・週3回（月・水・金）配信。

主人公の星野緑を演じるのは、名実ともに国民的女優の地位を確立する橋本環奈。美容クリニックの受付で働くも突如無職になったことをきっかけに、祖母が残した別荘へ“人生のバカンス”に出かけることになる、恋には奥手なしっかり者を演じる。

そして、緑が訪れた別荘で出会う、どこか浮世離れした雰囲気を纏うミステリアスな管理人、西上（にしがみ）役を、日本で爆発的なブームを巻き起こしている韓国の人気俳優、チェ・ジョンヒョプが演じる。

そして、本日（7月２日）『バカンスの法則』の世界観を映し出したイメージショット3枚が公開された。星野緑と西上が、別荘のテラスで視線を交わす初々しい姿から、夕暮れ時の淡いピンク色の空が美しく広がるみかん畑のなかで“夏みかん”を手渡す瞬間、そして幻想的な光に包まれた夜の庭で2人が見つめ合うエモーショナルなカットになっている。

（写真提供＝（C）AbemaTV. Inc.）『バカンスの法則』イメージショット

ビジュアルには、「“一生”忘れられない夏だった」、「限られた時間を過ごす、ひと夏のデトックス・ロマンス」という、楽しくも切ないストーリーを予感させる印象的なキャッチコピーがそれぞれあしらわれており、日常と非日常の狭間である“バカンス”のなかで、少しずつ距離を縮めていく二人の、心洗われるような美しい時間が表現されている。

なお、『バカンスの法則』は、7月27日20時よりABEMAで配信開始され、7月31日にはNetflixでも配信予定だ。

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

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