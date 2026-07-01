YOASOBIと『オーバーウォッチ』がコラボ　新曲「オリオン」のダンス・エモートもゲーム内に登場 | RBB TODAY

YOASOBIと世界的人気ゲーム『オーバーウォッチ』のコラボレーションが7月1日よりスタートした。

ゲーム内には、YOASOBIの世界観や音楽、ビジュアルを取り入れたさまざまなコンテンツが登場する。ハンゾー、ゲンジ、キリコをはじめ、ミズキ、ジュノ、アンランの6人のヒーローをモチーフにした全6種の限定コラボスキンに加え、新曲「オリオン」を使用したダンス・エモートなど、コラボならではの演出が楽しめる。コラボ期間は日本時間7月21日（火）まで。

「オリオン」は、『オーバーウォッチ』の新たな舞台となる"東京"を背景に、ゲンジ・ハンゾー・キリコの3人を描いた短編小説『地に堕ちた雀（英題：The Fall of a Sparrow）』を原作として書き下ろした楽曲だ。ストーリーでは、ハンゾーやキリコとともに幼少期の記憶を辿りながら、それぞれの想いと向き合うゲンジの姿が描かれている。

同曲は6月26日にリリースされた4th EP『THE BOOK for,』に収録。US限定アナログレコードでは、『オーバーウォッチ』とのコラボジャケットを使用した特別仕様も展開される。また、アニメーションスタジオA-1 Picturesが制作を手がけたコラボミュージックビデオの公開も予定されている。