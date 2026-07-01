「口だけ先輩…」コン・ユ、キム・ゴウン＆ユ・インナにいじられ放題?!『トッケビ』特別番組の先行映像公開 | RBB TODAY

俳優コン・ユが、10年ぶりに会ったキム・ゴウンに本音をぶつけた。

7月4日に初放送を控える特別番組『トッケビ10周年旅行～一緒にいるから輝く時間～』（以下『トッケビ10周年旅行』）の先行公開映像が解禁された。

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『トッケビ10周年旅行』は、大ヒットドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』の放送10周年を記念して企画された特別番組だ。コン・ユ、イ・ドンウク、キム・ゴウン、ユ・インナが、ドラマの思い出が残る「江陵（カンヌン）」を訪れる。

（画像＝tvN）

第1弾先行公開映像では、コン・ユ、キム・ゴウン、ユ・インナが事前ミーティングを行い、旅行の計画を立てる様子が収められている。

優しく気遣い上手な“パワーJ（計画型）”のコン・ユ、愛嬌たっぷりの末っ子キム・ゴウン、愛らしいエネルギーを持つユ・インナまで、3人の息の合ったやり取りは開始早々から炸裂した。コン・ユはキム・ゴウンに対し、「呼び方はいつも先輩だけど、口だけ先輩で、実際はほとんどこき使ってるじゃん」と冗談交じりに語った。

キム・ゴウンとユ・インナは、コン・ユをからかうことに本気だった。結局、2人の集中攻撃を受けたコン・ユは「2対1だとちょっと大変だね」とこぼし、笑いを誘った。その後、3人はドラマの思い出を振り返ることができる江陵を旅行先に選び、本格的に10周年旅行の計画を立てていった。

“計画型”のコン・ユとは対照的に、会話は予想外の方向へ流れていった。ユ・インナは「私、サービスエリアに行きたいんだけど？」と、すでに旅行へ出発したかのような浮かれたテンションを見せ、キム・ゴウンはメモを取り始めたユ・インナのボールペンに関心を示して笑いを添えた。 落ち着きのない妹たちの間で旅行計画を続けようとしていたコン・ユは、結局「ペンは可愛いね」と半ば諦めたように相づちを打ち、再び笑いを届けた。

そんなコン・ユについて、キム・ゴウンとユ・インナは「本当に100時間いじっても怒らない」と口をそろえて感心した。本格的な旅行ではどのようなエピソードが繰り広げられるのか、初放送への期待が高まっている。

なお、『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』は2016年に放送されたtvNの大ヒットドラマで、放送当時、ケーブルテレビドラマとして初めて視聴率20％を突破し、大きな話題を呼んだ。

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