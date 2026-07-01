物流センターで“アルバイト”も話題に…韓国ベテラン俳優、点滴姿に心配の声集まる「健康を大事にして」 | RBB TODAY

俳優イム・ジュファンが、点滴を受けている近況を公開した。

ファンからは心配の声が寄せられている。

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イム・ジュファンは6月29日、自身のSNSに病院で点滴を受けている写真を投稿した。

公開された写真には、点滴につながれた輸液バッグが病室の天井に掛かっている様子が収められている。彼は「肝臓、肺、心臓、腎臓 All good」とし、「でも身体的、精神的コンディションが低くて……心配しないで、僕は大丈夫になるよ」という言葉を添え、注目を集めた。

臓器には異常がないものの、体調が優れない状態であることを自ら明かした形だ。ファンからは「無理せずゆっくり休んでください」「まずは健康を大事にしてほしい」「早く回復してほしい」など、応援のメッセージが寄せられている。

（写真提供＝OSEN、イム・ジェファンInstagram）

イム・ジュファンの近況がさらに関心を集めているのは、“物流センターでのアルバイト”していたことが知られ、話題となったためだ。

去る2月、所属事務所ベースキャンプカンパニーは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「イム・ジュファンが過去、作品の空白期にクーパン物流センターで勤務した経験がある」と公式に認めた。オンライン上で広がった目撃談が事実と確認され、多くの関心を集めた。

ドラマや映画で活躍してきた俳優が、作品の空白期に自ら物流センターで働いていたという事実は、大きな話題となった。ただし、該当の勤務はすでに終了しており、現在は次回作を準備中であることが知られている。

なお、イム・ジュファンはドラマ『タムナ～Love the Island』『ああ、私の幽霊さま』『むやみに切なく』『三姉弟が勇敢に～恋するオトナたち～』など、さまざまな作品で活躍し、着実に視聴者と向き合ってきた。

（記事提供＝OSEN）

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