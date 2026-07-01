“ギャルキャラ”でバズった日本人メンバーも！RESCENE、KARAの名曲をリメイク！新たな魅力に期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループRESCENE（リセンヌ）が、人気定着に乗り出す。

6月30日、RESCENEは公式SNSを通じて、リメイクシングル『Pretty Girl』のコンセプトフォトを公開した。

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公開された写真のRESCENEは、ピンクを基調とした布団やクッションを背景に、キッチュで少女らしい感性を表現。キュートな色合いとリラックス感のある空間が調和し、まるで少女たちの日常を切り取ったかのような雰囲気を醸し出している。

（写真提供＝THE MUZEエンターテインメント）RESCENE

（写真提供＝THE MUZEエンターテインメント）RESCENE

それぞれ異なる魅力を持つ5人のメンバーが、2008年にKARAがリリースした楽曲『Pretty Girl』のリメイクを通じて、どのような新たな一面を見せるのか期待を集めている。

なお、RESCENEは7月8日にリメイクシングル『Pretty Girl』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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