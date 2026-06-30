ステージ上で失神…“24人組グループ”tripleS・ユビン、活動中断へ「休息と安静が必要」 | RBB TODAY

24人組ガールズグループtripleSのコン・ユビンが活動を中断する。

6月30日、所属事務所MODHAUSは公式ファンプラットフォームを通じて、ユビンの活動中断を発表した。

【話題】tripleS、公演中にファンが投げたうちわが顔に直撃

所属事務所は「ユビンは、最近続いていた体調不良により医療機関を訪れ、医療スタッフから十分な休息と安静が必要との所見を受けた」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ユビン

これにより、ユビンは当分の間すべての活動を中止し、韓国国内外での活動をはじめ、オフラインイベントおよびファンサイン会を含む今後のスケジュールに参加しない。

所属事務所は「予定されているファンサイン会の振替イベントに関する詳細案内は、各販売先を通じて別途案内する予定です」とし、「予期せぬ知らせによりファンの皆さんにご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。当社はアーティストの健康を最優先に考え、ユビンが安定して回復できるよう全力で支援してまいります」と伝えた。

なお、ユビンは6月27日に京畿道高陽市のKINTEXで開催された『2026 MyK Festa』で、ステージを終えた直後に失神し、ファンを驚かせた。

（記事提供＝OSEN）

■tripleS、フリマアプリで“私物ショップ”開設？

■ティックトッカーがtripleSメンバーからのいじめ主張も一転謝罪

■【写真】tripleS日本人メンバーは元名門大学生