BABYMONSTER「I LIKE IT」MV ビジュアル初公開！7月6日解禁＆日本ツアーも来月スタート | RBB TODAY

K-POPグループ・BABYMONSTERが、3rd MINI ALBUM『춤（CHOOM）』に収録された楽曲「I LIKE IT」のミュージックビデオ（MV）ビジュアルを初公開した。

YGエンターテインメントは6月30日、公式ブログに「I LIKE IT VISUAL PHOTO」を掲載。爽やかな夏の雰囲気のリリースポスターに続き、青い森とプールを背景にしたASA、AHYEON、RORAの3人の姿が公開された。

各メンバーのビジュアルも注目を集めている。ASAは華やかなパターンの衣装と短いボブヘアで神秘的な雰囲気を演出。RORAは片側に編んだ髪に赤いアクセサリーを合わせ、弾けるような爽やかさを表現した。AHYEONは明るいブルートーンのコーディネートに自然なスタイリングで清楚な姿を披露している。

YG側はMVについて「楽曲が持つ自由で軽快なエネルギーを最大限に引き出すため、全面ロケーション撮影で仕上げた」とコメントしており、ファンの期待感はさらに高まっている。MVは7月6日（月）AM0時に公開される予定だ。

来月8日・9日には日本ツアーの出発点となる神戸公演が予定されており、自身初となる日本国内ドーム公演の開催も決定。さらに、2026年8月14日（金）には「SUMMER SONIC 2026」東京会場（ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）への出演も決定しており、3年連続の出演を予定している。

世界規模で活躍するBABYMONSTERの勢いは止まらず、今夏の日本での活躍にも大きな注目が集まっている。