「ただ殴り合いますね」姉スンヨン、妹TWICEジョンヨンのジョークに大慌て「何言ってんの？」 | RBB TODAY

スンヨン・ジョンヨン姉妹が仲の良さを見せつけた。

6月29日、ファッション誌『Harper's BAZAAR Korea』のYouTubeチャンネルが更新された。

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「11年越しに実現したコン・スンヨン＆ジョンヨン（TWICE）の人生相談所 リアル姉妹のケミストリーも必見」と題した動画で2人は、事前に寄せられた“姉妹に関するお悩み相談”に答える企画に参加している。

「姉妹でもっと仲良くなりたい気持ちはあるけれど、どう始めればいいのか分からない」という相談に対し、姉のコン・スンヨンは「こういうのはどっちかが率先して“集まって！”と言わないと、なかなか集まれない気がします」と話し始めた。

さらに、「私たちも子どもの頃は本当によくケンカしていました。でも年齢を重ねるほど仲が深まり、絆も強くなっている気がします」と語った。

続いて「姉妹で集まると何をしているの？」という質問に、妹のジョンヨンは冗談交じりに「ただ殴り合いますね」とコメント。これにコン・スンヨンは驚いた様子で「何言ってんの？」「違うでしょ」と慌てて否定した。

（画像＝『Harper's BAZAAR Korea』YouTubeチャンネル）ジョンヨンとコン・スンヨン

ジョンヨンはすぐに「冗談です」と笑いながら、「主に両親の誕生日プレゼントを買う時などに集まって、一緒にプレゼントを準備したりしています」と説明した。

コン・スンヨンとジョンヨンは韓国芸能界を代表する仲良し姉妹として知られている。特に最近、ジョンヨンが2020年に頚椎椎間板ヘルニアの治療のため活動を中断した際、姉のコン・スンヨンが献身的に支えていたことが明らかとなり、大きな反響を呼んだ。

また最近では、ジョンヨンがJYPエンターテインメントとの契約終了を控えるなか、コン・スンヨンが所属するVAROエンターテインメントとミーティングを行ったことが伝えられ、移籍説が浮上し注目を集めている。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン～恋する仲人～』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

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