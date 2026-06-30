TOMORROW X TOGETHER、日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』発売決定！ | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、日本で新曲を発表する。

TOMORROW X TOGETHERは、8月19日に日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』をリリースする。

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6月30日、公式SNSを通じて新たなロゴモーションが公開された。公開されたロゴモーションは、6月24日に開催された『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』兵庫公演の終演後に会場でも披露され、大きな話題となっていた。今回のリリース発表に、ファンからは喜びの声が上がった。

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日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』には、日本オリジナル曲の新曲3曲と、タイトル曲の別バージョンを含む全4曲が収録される予定だ。線香花火を彷彿とさせるロゴモーションと「セツナハナビ」というタイトルから、夏を彩る楽曲になるものと期待が高まっている。

また、リリース当日の8月19日には、東京ガーデンシアターでリリース記念プレミアムライブも開催される。このライブは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間内に応募対象商品を予約・購入した人を対象に抽選で参加できるイベントだ。

先日、デビュー7周年を記念したファンコンサート『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』を成功裏に終えたばかりのTOMORROW X TOGETHERの新曲に、大きな期待と注目が集まっている。

なお、日本5thシングル『セツナハナビ (Setsuna Hanabi)』は、本日6月30日11時から予約の受付を開始した。

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