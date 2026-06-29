日本人メンバーの“ギャル”キャラが大バズリ！RESCENE、慶州市の観光広報大使に抜擢 | RBB TODAY

ガールズグループRESCENE（リセンヌ）の勢いが止まらない。

メンバーの故郷・慶州（キョンジュ）市の観光広報大使に抜擢された。

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6月29日、慶州市によると、RESCENEは慶州市観光広報大使に委嘱され、多彩な観光コンテンツを発信する広報活動に乗り出す。今回の広報大使抜擢は、慶州出身であるメンバー・ゼナの地域的な象徴性と、RESCENEのグローバルな影響力が重なって実現した。

ゼナは以前、メンバー・ウォニの個人YouTubeチャンネルを通じて、味のある方言を生かしたコンテンツを披露し、ファンの間で“新羅（シンラ）姫”という愛称を得るなど、並々ならぬ故郷愛を見せて話題を集めたことがある。

慶州市は「K-POPが世界的に大きな影響力を発揮しているだけに、若い世代と海外観光客に親しみやすくアプローチできる広報大使が必要だった」とし、「地域性と大衆性を同時に兼ね備えたRESCENEを広報大使に選定することになった」と背景を明かした。

（写真提供＝THE MUZEエンターテインメント）RESCENE

国内外に確かなファンダムを持つRESCENEは今後、慶州の歴史文化遺産や地域の祭り、観光名所などをZ世代やグローバルK-POPファン層に紹介し、都市ブランドの競争力を高めることに力を添える予定だ。委嘱式は後日開催される。

チュ・ナギョン慶州市長は「慶州出身メンバーのゼナが所属するRESCENEとともに活動できることを非常に意義深く思う」とし、「若く新鮮な魅力を持つRESCENEが、慶州の魅力を国内外に広く知らせる頼もしい広報大使になってくれることを期待している」と伝えた。

なお、巨済（コジェ）市、水原（スウォン）市に続き、慶州市の広報大使まで務めることになり、地方自治体から相次いでラブコールを受けているRESCENEは、7月8日18時にリメイクシングル『Pretty Girl』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する。

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