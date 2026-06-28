「先輩が足の指をモジモジ」K-POPアイドル出身俳優同士のキスシーンの裏話が話題 | RBB TODAY

ガールズグループI.O.I、gugudan出身の女優カン・ミナが、ボーイズグループBlock B出身の俳優ピオ（P.O）との、初々しくも強烈だったキスシーンの裏話を打ち明けた。

去る6月27日、韓国で放送されたtvN『驚きの土曜日』には、ドラマ『残念ながら明日も出勤です！』で共演中の俳優ソ・イングクとカン・ミナがゲストとして出演した。

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タレントのMCブームは、カン・ミナに「このなかにチュ―をした人がいるのか？」と質問を投げかけ、全員の視線を釘付けにした。

慌てたピオは、ぎこちなく笑いながら「どういうことだよ？」と話し、スタジオを笑いの渦に巻き込んだ。

続けて、降り注ぐ視線にどうしていいか分からずにいた彼は、突然立ち上がり、「申し訳ありません」と唐突に謝罪して、笑いを誘った。

（写真＝tvN）3枚目：左からピオ、カン・ミナ 5枚目：シン・ドンヨプ

状況に収拾をつけるためにマイクを握ったカン・ミナは、「『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』という作品で共演し、（作中で）恋愛関係だった」と語り、過去に恋人役として共演した特別な縁を公開した。

過去の話が出てくると、ピオは恥ずかしそうに耳を真っ赤にして、そわそわする様子を隠せなかった。

しかし、ここで終わりではなかった。カン・ミナの容赦ない暴露が続いた。彼女は、当時の撮影現場を振り返り、「キスシーンを撮るとき、足の指をものすごくモジモジさせていた」と、ピオの隠された癖を暴露して、周りを爆笑させた。

これに対し、MCブームが「緊張しすぎて？」と優しく追及し続けると、ピオは「そうだったと思う」と、人生初のキスシーンの撮影でかなり緊張していたと素直に打ち明け、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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