“ほぼ紐ドレス”で話題を集めたミヨン、パツパツ衣装で見せた圧巻ボディライン「心臓飛び出る」 | RBB TODAY

i-dleのミヨンが、抜群のスタイルを披露した。

ミヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「風が吹く」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆肌見せ

公開された写真には、プリント入りのクロップドトップスに黒のミニスカートを合わせたミヨンの姿が収められている。タイトなトップスからは引き締まったウエストが際立ち、華奢でありながらバランスの取れた美しいボディラインで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいいいい」「うわー」「綺麗です」「心臓飛び出る」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミヨンInstagram）

なお、ミヨンが所属するi-dleは、7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースする予定だ。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

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