イケメン俳優を一方的に「私の夫」呼び…“セルフ熱愛説”で物議の韓国歌手、意味深アカウントで再び注目 | RBB TODAY

ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、俳優イ・ミンホに向けた熱烈な愛情を見せている。

パク・ボムは6月25日、自身のSNSを更新した。

【写真】パク・ボム、イ・ミンホは「私の夫」

彼女は「新しい曲が出ました。私がただ一度書いてみたんです…。直接苦労して選んだものなので、気に入ってください」という文章を投稿した。

この日、パク・ボムは『Heaven』というタイトルの曲を、R&B、オリジナル、ロック、映画音楽バージョンでそれぞれ公開した。特に同曲は、AIを利用した自作曲だという。

（写真＝パク・ボムInstagram）

なかでも、パク・ボムが公開した楽曲を制作したアカウント名が「ボムミンホ（bomminho012）」であることが注目を集めた。

パク・ボムは2024年から、イ・ミンホとの“セルフ熱愛説”を自ら作り出すような投稿を何度も行ってきた。当時、パク・ボムはイ・ミンホを「私の夫」と呼ぶなど、混乱を招く投稿を繰り返しており、これに対してイ・ミンホの所属事務所側は「個人的な親交はない」と一線を引いた。

なお、パク・ボムは現在、健康上の理由で活動を中断している状態で、SNSを通じて近況写真を投稿し、ファンとコミュニケーションを取っている。

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

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