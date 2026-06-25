少女時代・ユナ、大胆な花柄ワンピースに強めカールで悪役の妻に変身！強烈な特別出演が話題 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユナがNetflixオリジナル映画『チーム・ハズバンド』で、短い登場シーンだけで強烈な印象を残した。

ユナが特別出演した映画『チーム・ハズバンド』は、犯罪組織に拉致された妻を救出するため、思わず力を合わせることになった元夫と現在の夫の、予測不可能な救出大作戦を描いたコメディアクション映画だ。去る6月19日に公開された。

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ユナは、作品の最後に公開されたエンドロールの特別映像で、悪役ヨンガン（演者ユン・ギョンホ）の妻役としてサプライズ登場した。

特にユナは、頭からつま先まで大胆なスタイルはもちろんのこと、必死に怒りを抑えているかのような演技で、新たな物語への期待を残した。

（写真＝Netflix）ユナ

このように、これまでの姿とは異なる表情を見せたユナが、今後披露する多彩な姿にも期待が高まっている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。

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