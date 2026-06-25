ガリガリ姿に心配の声も…170cm41kgの韓国インフルエンサー、“拒食症説”を否定「綺麗になるのが好きなだけ」 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、体型管理に対する自身の考えを語った。

6月24日、チェ・ジュニは自身のインスタグラムに、一本のショート動画を投稿した。

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公開された動画でチェ・ジュンヒは「結婚式が終わって、ドレスを着なくてもいいという解放感のせいなのか、アメリカにはどうしてこんなに美味しいものが多いのか、本当に我を忘れてたくさん食べてしまった」と告白した。

（画僧＝チェ・ジュンヒInstagram）

続けて「だから周りの知人たちもリバウンドするんじゃないかと言っていたけど、私は今年の夏をどうしても太った状態で過ごす自信がなかったので、復活させた」と語った。

（画僧＝チェ・ジュンヒInstagram）

さらに、チェ・ジュンヒは「摂食障害や拒食症ではない。 ただ綺麗になるのが好きなだけだ。だからリバウンドする隙もないほど管理するのが趣味の人間」と、体型に関する考えを明かした。

この投稿をみたネットユーザーからは「検査を続けて健康を保ってください。ファイト！」「でも本当に一回の食事の量がどのくらいなのか気になる」「健康が心配」「太ったとは思いませんでした」など、さまざまな反応が寄せられた。

なお、チェ・ジュンヒは2026年5月、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げ、アメリカへ新婚旅行に出かけていた。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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