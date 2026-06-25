“ヨン様”俳優ペ・ヨンジュン、世界でわずか200台の“超大型テレビ”の最初の購入者だった | RBB TODAY

俳優ペ・ヨンジュンと年商100億ウォン（約10億円）の神話を築いた忠武路（チュンムロ）の伝説の縁が語られる。

去る6月24日、韓国で放送されたEBS『ソ・ジャンフンのお隣の億万長者』（原題）では、40年間にわたり広告会社を運営し、年商100億ウォンを達成したパク・ドンフン氏が出演する。

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パク氏は、中卒、古品集め出身という限界を克服し、わずか200万ウォン（約20万円）から始めた1人で始めた会社を社員100人規模の企業へと成長させた人物だ。

最近、彼はソウル中区の忠武路一帯に7つの“ストリート美術館”を造り、「ストリート美術館の企画者」として新たな挑戦を続けている。

（写真＝EBS）2段目左：ソ・ジャンフン

この日、MCソ・ジャンフンは、アナウンサーのチャン・イェウォンとともにパク氏の自宅を訪ねた。

ソ・ジャンフンは、207cmの自身の身長をも超える103インチに達する大型テレビに圧倒された。世界でわずか200台しか生産されなかったというこのテレビの最初の購入者は、ペ・ヨンジュンであった。しかし、引っ越しの際にテレビを手放し、それをパク氏が購入したのだという。

（写真提供＝OSEN）ペ・ヨンジュン

なお、ペ・ヨンジュンは2015年、13歳年下の女優パク・スジンと結婚した。その後、子供2人が誕生し、家庭を築いた。現在、ペ・ヨンジュンは家族とともにハワイで暮らしていると知られている。

（記事提供＝OSEN）

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