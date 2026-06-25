ソン・フンミンがスタメン落ち！ホン・ミョンボ監督の大胆采配の理由とゲームプラン【北中米W杯】 | RBB TODAY

大一番でキャプテンのソン・フンミンが先発から外れた。

その理由について、ホン・ミョンボ監督自らが説明している。

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韓国代表は現在、南アフリカとのグループステージ最終戦を戦っている。

この試合でホン監督は攻撃陣に変化を加えた。ソン・フンミンとシャドーのイ・ジェソン（マインツ）を外し、オ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）とファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）を先発起用。初戦のチェコ戦で逆転ゴールを決めてチームを救ったオ・ヒョンギュは、今大会初の先発出場となる。

（写真提供＝OSEN）オ・ヒョンギュ

その他のメンバーに大きな変更はない。ボランチはファン・インボムとペク・スンホ、ウイングバックにはイ・テソンとソル・ヨンウが起用されている。3バックも左からイ・ギヒョク、キム・ミンジェ、イ・ハンボムと変更はなく、GKもキム・スンギュが務める。

ホン・ミョンボ監督は試合前のインタビューで、ソン・フンミンを先発から外した理由について次のように説明した。「相手の体力も考慮し、後半に投入する方がチームにも本人にも良いと判断した。試合の展開については準備しているプランがあるので、それに沿って進める。グループ突破の確率は高いと言われているが、何が起こるか分からないので最後まで全力を尽くす」と語った。

（写真提供＝OSEN）南アフリカ戦直前、キム・ミンジェ（手前）に思いを託すソン・フンミン

また、オ・ヒョンギュは「人生で最も重要な試合の一つ。信頼に応えられるよう、どれくらいプレーできるか分からないが、最後までやり切りたい」と意気込みを語った。

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