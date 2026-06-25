村重杏奈の韓国アイドル風メイクが可愛いと大好評！「可愛すぎて携帯ふっとびました」 | RBB TODAY

村重杏奈が24日、インスタグラムを更新。韓国アイドル風メイクのショットが可愛いと、反響を呼んでいる。

村重は「あのウォンジョンヨ先生にポイントメイクをしていただきました村重です！」と投稿。"ウォンジョンヨ先生"とは、K-POPアイドルや韓国女優から絶大な支持を得ている有名キャップアーティスト。メイクは普段の村重より一見薄めに見えるが、涙袋や長いまつげが際立ち、淡いピンクのチークがガーリーで可愛らしい雰囲気に仕上がっている。

この投稿にファンからは「可愛すぎて携帯ふっとびました」「皆さん！可愛さに益々磨きがかかる村重です 見てやってください」と絶賛するコメントが寄せられている。

※村重杏奈が韓国アイドル風メイクを披露した投稿