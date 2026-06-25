ずっしり“重量感”…密着タンクトップ姿のナッティ、隠しきれない反則級ボディ「わぁ」「お見事」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、圧巻のプロポーションを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ずっしり“重量感”…ナッティの反則級ボディ

公開された写真には、赤いヘリコプターを背景に、クールなポーズを決めるナッティの姿が収められている。ナッティは、ホワイトのタンクトップにグレーのハーフパンツを合わせたスポーティーなスタイリングを披露。体にフィットしたトップスが、引き締まったボディラインを際立たせた。

投稿を見たファンからは、「理想のスタイル」「ホットガール」「重量感すごい」「めっちゃ可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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