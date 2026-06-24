コスプレから絶叫マシンまで…ZB1ソク・マシュー、個人YouTubeチャンネルで“バラエティセンス”爆発 | RBB TODAY

ZEROBASEONEのソク・マシューが、抜群のバラエティセンスを披露した。

6月23日、ソク・マシューの個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」に一本の動画が公開された。

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動画には、出勤を13時間後に控えたソク・マシューが、韓国のテーマパーク「慶州ワールド」へ向かう様子が収められている。ソク・マシューは冒頭からさまざまな意見を出し、並々ならぬ挑戦意欲を見せた。

（画像＝YouTube「Hey Bye Thew」）

道のりは簡単ではなかった。ソク・マシューは午前4時に慶州へ出発するための準備を全面的に引き受け、ドタバタの挑戦記をリアルに映し出した。

出発前には、思いがけない計画も追加された。ソク・マシューは突然、アニメ「ポケットモンスター」のコスプレを提案。自ら衣装を準備しただけでなく、同行したマネージャーに遠慮なくフェイスペイントまで施し、視聴者の笑いを誘った。

慶州ワールドに到着した後も、ソク・マシューのエネルギーは衰えなかった。おびえるスタッフとは対照的に、彼は余裕たっぷりに絶叫マシンを楽しみ、その温度差で面白さを倍増させた。

ソウルへ戻る列車の時間が迫るなかでも、ソク・マシューは最後までアトラクションを楽しんだ。ひやひやするスケジュールの末、無事にソウル駅に到着した彼は、出勤時間にも間に合い挑戦を成功させた。

第1話から親しみやすい姿と格別なバラエティセンスを見せたソク・マシューは、飾らない姿と突拍子もない発想で、ファンの心を掴んだ。

なお、ソク・マシューの個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」では、毎週火曜日に新たなコンテンツが公開される予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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