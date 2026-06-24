海外で性売買、罰金刑となったG.NAが10年ぶり電撃復帰　福山雅治の曲カバーの過去 | RBB TODAY

歌手のG.NAが約10年ぶりの音楽活動を予告した。

G.NAは6月23日にSNSを更新。

【写真】G.NAの“性スキャンダル”

ファン投票の結果を公開し、初のセルフリメイク曲として『I'll Get Lost, You Go Your Way』を選んだと明かした。

彼女は「すべての投票を集計した結果、最初のリメイク曲が正式に決定した。現在、リメイクバージョンの制作を進めている」と伝えた。続けて「皆さんからのメッセージを読みながら、この曲が私自身を含め、どれほど多くの方にとって大きな意味を持つ曲だったのかを改めて実感した」とし、「準備が整ったら皆さんに聴いていただけると思うとワクワクするし、正直少し胸が熱くなる」と心境を語っている。

また、「最初のリメイク」という表現を用いたことで、今後、さらなる音楽プロジェクトが進行する可能性にも注目が集まっている。

（画像＝G.NA SNS）

同曲は2010年に発表されたG.NAのデビュー曲。デビューからわずか1カ月で音楽番組1位を獲得し、強烈な存在感を示した彼女の代表曲として知られる。

なおG.NAは過去に、福山雅治の『最愛』を韓国語でカバーしたことでも知られている。

G.NAは2015年、在米韓国人実業家らと性的関係を持ち、金品を受け取ったとして起訴された。当時、「好意を持って交際していた相手だった」として容疑を否認したが、2016年に罰金200万ウォン（約20万円）の判決を受け、芸能活動を全面的に中断した。

その後はカナダに定住し、SNSでファンとの交流を続けてきた。

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動を中断し、現在はカナダに定住している。

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