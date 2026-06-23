「惚れなおした…」ENHYPEN・ニキ、小顔際立つ“短髪ビジュアル”披露！モデル級スタイルでファン魅了 | RBB TODAY

ENHYPENのニキが、抜群のスタイルとカリスマ性でファンを魅了した。

ニキは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

【写真】ニキ、小顔際立つ“短髪ビジュアル”「惚れなおした…」

公開された写真には、ENHYPENがアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「PRADA」のアイテムを着こなすニキの姿が収められている。

ニキは、ブラックのセットアップにボーダーインナーを合わせた洗練されたスタイリングを披露。無造作に立ち上げた短髪スタイル が端正な顔立ちをより一層引き立て、シャープな眼差しとモデルさながらのオーラで視線を奪った。

投稿を見たファンからは「顔ちっさ！」「イケメンすぎる」「惚れなおした…」「ナイスガイ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ニキ

なお、ニキが所属するENHYPENは、6月29日に日本デジタルシングル『We’ll Be Fine』をリリースする。

◇NI-KI（ニキ） プロフィール

2005年12月9日生まれ。本名は西村力（にしむらりき）。ENHYPEN唯一の日本人メンバーで、岡山県出身。実家がダンススタジオを経営しているという背景から幼少期よりダンサーとして活動しており、SHINeeのキッズダンサーとして京セラドームのステージに立ったこともある。グループ内では最年少で可愛らしい印象が先立つが、パフォーマンス中に見せるパワフルなダンスと卓越した表情管理は圧巻。

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