“13歳下”と同僚になった1989年生まれ・36歳のヒョソン、12年ぶりのSecret再始動に本音 | RBB TODAY

女優のチョン・ヒョソンが、13歳下の新メンバーに対する心境を率直に語った。

6月18日、YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」が更新された。

【写真】02生、90生、89生で構成の新生Secret

この日公開された動画では、チョン・ヒョソンの自宅が公開され、近況やSecret再始動の裏話を明かした。

「事務所の問題が少しあって、強制的に活動を休むことになった。芸能人を辞めたら何をすればいいのか、本当にたくさん悩んだ」と振り返ったチョン・ヒョソン。続けて、「家族と過ごす時間を持ち、ペット関連の資格も取得した。一昨年頃から再びステージに立ちたいと思うようになり、準備を始めた」と語った。

この日の動画には、Secretのメンバーだったジンガーと、新メンバーのイェビンも登場。2002年生まれのイェビンは、1989年生まれのチョン・ヒョソンとは13歳差だ。チョン・ヒョソンは「私は89年生まれで、ジンガーは90年生まれ」と話し、世代差に言及して笑いを誘った。

（画像＝YouTube）左から2002年生まれイェビン、1990年生まれジンガー、1989年生まれヒョソン

また、イェビンの加入に至る経緯も明かされた。チョン・ヒョソンは、偶然イェビンのデビューが白紙になったという記事を目にし、自ら過去の映像を探して見たという。「イェビンは良さそうだと思った。初めて会った時は本当に赤ちゃんみたいだったけれど、ボーカルテストをしてみたらとても上手だった」とし、「これまでのSecretのカラーにもよく合っていたし、若いエネルギーも持っていた」と説明した。

ほかにも、“新生Secret”としてファンの前に立つことが簡単な決断ではなかったと打ち明けている。

「再び戻ってくるには大きな勇気が必要だった。もう誰もSecretに関心を持っていないかもしれないし、“なぜ今さら新メンバーまで加えてカムバックするのか”と思われるかもしれない」と不安を吐露しつつも、「温かく見守っていただき、応援してもらえたらうれしい」と率直な思いを伝えた。

チョン・ヒョソンの復帰には、より特別な意味がある。彼女は最近、別のYouTube番組で、過去に約3年間にわたり出演料を精算してもらえなかった時期があったことを明かし、苦しかった当時を振り返っていた。「20代から30代へ移る時期にそうした出来事を経験した。仕事以外に幸せを見つける方法がわからず、とてもつらかった」と告白していた。

さまざまな紆余曲折を経て再びステージへ戻ったチョン・ヒョソンは、新メンバーのイェビンとともにSecretの新たなスタートを告げた。Secretはこの日、スペシャルミニアルバム『Secret Flavor』をリリースし、約12年ぶりにファンのもとへ帰ってきた。

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