アイドル時代の面影なし？元祖韓流グループリーダー、“別人級”の近況に注目「少しふっくら…」 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のリーダーで、俳優としても活動するエリックの近況が話題を集めている。

6月17日、ある中華料理店のSNSには、「本日はSHINHWAのエリックさんがご来店！ ご両親と一緒にいらっしゃいました」というコメントとともに、エリックの写真が投稿された。

【写真】エリック、“別人級”の近況

店の関係者は、「わあ！ 隣に立ってみると、本当に背が高くてイケメンでした。私の料理をおいしく召し上がってくださり、“グッド”のポーズまでしてくれました。こんな小さなお店を訪れてくださってありがとうございます。記念写真まで撮ってくださり感動しました」と感謝の気持ちを伝えた。

公開された写真のエリックは、カーキ色のTシャツに帽子を合わせたラフなスタイルで、店の関係者と並んでポーズを取っている。カメラに向かって親指を立てながら、穏やかな笑みを浮かべる姿が印象的だ。

特に、以前よりもふっくらしたように見える姿がファンの注目を集めた。体形には変化が見られるものの、整った目鼻立ちは健在で、変わらぬ存在感を放っている。

（写真＝SNS）エリック（右）

エリックのふくよかになった近況は、今年4月に行われたSHINHWAメンバーのイ・ミヌの結婚式でも話題となった。

当時、写真家のチョ・ソニは自身のSNSを通じて結婚式の写真を公開。そこには、エリックをはじめ、SHINHWAのメンバーたちが久しぶりに集結した姿が収められていた。

ファンからは、「今でもかっこいい」「健康で幸せに過ごしてくれれば十分」「少しふっくらしてもイケメン」「活動が始まったらまた驚くほど痩せそう」などの反応が寄せられ、アイドル時代よりも穏やかで余裕のある雰囲気に好感を示していた。

（写真＝チョ・ソンヒSNS）イ・ミヌの結婚式に駆け付けたエリック（左上）

なお、エリックは2017年に12歳年下の女優ナ・ヘミと結婚。2023年に長男、2025年に次男が誕生し、現在は2児の父として家庭を大切にしながら生活している。

■【写真】太ってシワも増え顔色も悪い…パパになったエリックに“健康不安説”

■【写真】遺伝子強すぎ？エリック、生後2カ月半の次男が話題

■メンバー6人中、5人が“問題児”となった元祖韓流グループ「SHINHWA」の現在