ロンドン原点の「英国昇龍」、26日に東京初出店！トリュフ豚骨脂泡RAMEN＆博多創作焼鳥串を提供 | RBB TODAY

「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」が、6月26日に東京・東大赤門前にグランドオープンする。

ロンドンで培われた経験と理念を原点とし、福岡で発展を遂げたブランド「英国昇龍」が東京・東大赤門前に初出店

英国昇龍は、ロンドンで培われた経験と理念を原点に、福岡で本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させたスタイルを展開してきたブランドだ。東京初出店となる同店では、博多の食文化をベースにしながら、ラーメンと焼鳥串を組み合わせた新しい食体験を提供する。

看板商品の「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、19時間以上強火で炊き上げた豚骨スープに、9種類の魚介素材を合わせた一杯。麺には福岡県産ラーメン専用小麦「ラー麦」を使用している。さらに、「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」および「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」には、トリュフとポルチーニ茸を使用している。

また、鶏皮巻き串や創作野菜巻き串など、福岡の焼鳥文化に独自の発想を加えた博多創作焼鳥串も提供。グランドオープンを記念し、6月26日・27日の2日間限定で「英国昇龍スペシャルフードセット」の無料提供と、1時間飲み放題無料企画を実施する。

博多焼鳥

博多野菜巻串

利用には事前予約が必要で、17時30分以降の来店限定、席利用は2時間制。6月29日から7月3日までは、1時間飲み放題無料特典のみ継続して実施される。