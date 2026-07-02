バーガーキング、ガーリックマヨソースを使った新作大型バーガーを3日より発売！ | RBB TODAY

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バーガーキング、ガーリックマヨソースを使った新作大型バーガーを3日より発売！

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ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ
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  • パンチのある旨さの「特製ガーリックマヨソース」が溢れ出す『ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ』『ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ』
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  • キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー

　バーガーキングは、人気シリーズ「ビッグマウス」から新作「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」と「ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ」を、3日より期間限定で発売する。

パンチのある旨さの「特製ガーリックマヨソース」が溢れ出す『ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ』『ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ』

　今回登場する「ビッグマウスダーティ」は、直火焼きの100％ビーフパティにチーズを重ね、新開発の「特製ガーリックマヨソース」を合わせた大型バーガー。ソースにはガーリックペーストとガーリックパウダーを使用し、ブラックペッパーを効かせることでパンチのある味わいに仕上げた。具材の上下にソースを入れることで、一口ごとに濃厚な旨みを楽しめるという。

　「ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ」は、直火焼きビーフパティ2枚の間にハッシュブラウンを挟み、チェダーチーズ2枚とピクルスを重ねたボリューム感のある一品。「ビーフ＆チキン ビッグマウスダーティ」は、ビーフパティとチキンパティに、チェダーチーズ2枚、チリビーンズソース、オニオン、ピクルスを合わせた。価格はいずれも単品1,490円、セット1,790円。

ダブルビーフ＆ハッシュ ビッグマウスダーティ

　また同日より、人気サンデーシリーズ「キングフュージョン」から「キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー」も数量限定で発売する。ソフトクリームにチョコレートソースを合わせ、チョコレートブラウニーをトッピングしたデザートで、価格は490円。

キングフュージョン チョコレート＆ブラウニーサンデー

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