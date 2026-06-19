舘ひろし、英国仕込みの紳士エピソード披露　森香澄も「本当にかっこいい人は上品」と絶賛 | RBB TODAY

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舘ひろし、英国仕込みの紳士エピソード披露　森香澄も「本当にかっこいい人は上品」と絶賛

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舘ひろし【写真：編集部】
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　18日放送の『トークィーンズ』に俳優の舘ひろしが出演し、その“ダンディーすぎる”私生活を明かした。

　事前インタビューの中で舘は、英国好きだった祖父から「男子たるもの紳士たれ」と教えられて育ったと告白。外食の際には父も祖父も必ずジャケットを着用していたといい、自宅には毎日のお茶の時間が設けられ、ミルクティー（牛乳紅茶）を楽しむ習慣もあったという。

　VTRを見た森香澄は、「本当にかっこいい人は上品さを兼ね備えているんだなと思った」と感心。一方で、「Tシャツにサンダルで出かけることがかっこいいとまで思っている男の人もいますよね」と発言すると、舘は「そんな男はすぐ別れなさい」と鋭く助言し、スタジオを沸かせた。紳士道を貫く舘の言葉に、視聴者からも共感の声が集まりそうだ。


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