『コーヒープリンス1号店』の美女画家役を完全再現…チェ・ジョンアンの19年経っても変わらぬ美貌 | RBB TODAY

女優のチェ・ジョンアンが名作ドラマを完全再現した。

チェ・ジョンアンは6月18日に自身のSNSを更新。

【写真】『コヒプリ』完全再現のチェ・ジョンアン

「覚えてる…？ ハン・ユジュ。最近の私の笑いのツボ。今のチームと私たちの夏の物語を語ってみたよ。気になる人は今日の午後7時にチェ・ジョンアンTVへ遊びに来てね」と投稿し、複数の写真を公開した。

チェ・ジョンアンは、2007年の大ヒットドラマ『コーヒープリンス1号店』で演じた、チェ・ハンギョル（演コン・ユ）の初恋の相手で、画家のハン・ユジュを再現している。ツタが生い茂る緑の壁を背景にポーズを取り、清純なイメージを象徴する白いノースリーブブラウスに、ナチュラルなカットが印象的なデニムスカートのスタイルだ。自然に流れるロングウェーブヘアまで、当時のハン・ユジュの雰囲気をそのまま再現している。

また別の写真では、「私たちが愛したハン・ユジュ、現在のヘイン」と書かれた赤いハート型のケーキを手にカメラを見つめている。アップで撮影された写真でも、シワひとつ見当たらない透明感のある肌と澄んだ瞳が目を引く。

19年という歳月が流れたにもかかわらず、ドラマ放送当時に“女性たちの憧れ”や“永遠の初恋”と呼ばれた美貌を今なお保っており、多くの人を驚かせている。

（写真＝チェ・ジョンアンInstagram）

写真を見たネットユーザーからは、「私の心の中の永遠の初恋、ハン・ユジュが帰ってきた」「なぜ歳を取らないの？」「スタイリングまで同じで、本当に2007年にタイムスリップしたみたい」といった反応が寄せられている。

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