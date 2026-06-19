日本のAV女優から“デビュー”勧められた逸材、すっかりバンドガールに　元cignatureジウォンの近況 | RBB TODAY

LATENCYのジウォンが近況を公開した。

ジウォンは6月15日、自身のインスタグラムを更新し、複数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ピンクヘアをポニーテールにまとめたジウォンの姿が収められていた。白を基調としたオフショルダー衣装にパールネックレスを合わせ、爽やかな雰囲気を演出している。

ジウォンは今年2月、ガールズバンドLATENCYのメンバーとして新たな活動をスタート。ボーカル兼ギター担当としてファンの前に立っている。

公開された写真を見たファンからは、「アイドル時代と変わらない」「ピンクヘアが本当に似合う」「相変わらずかわいい」「元気そうでうれしいよ」などの反応が寄せられている。

ジウォンといえば、その抜群のスタイルから生まれたエピソードも有名だ。過去に日本のAV女優・小倉由菜とYouTubeで共演した際、そのプロポーションを見た小倉から「人気が出そう。ぜひ（AV）デビューしてほしい」と冗談交じりに太鼓判を押され、ネット上で大きな話題となった。

（写真＝ジウォンInstagram）

2017年に「Good Day」の一員としてアイドルデビューし、解散後の2020年からは「cignature」のメンバーとして活動を続けてきたジウォン。2024年末にcignatureの解散が発表された後は新たな活動に乗り出し、現在は5人組ガールズバンド「LATENCY」のギター兼ボーカルとして新たな一面を見せている。

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