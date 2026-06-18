【NFL】「チアリーダーを丸飲み」T-Racの伝説動画が復活！2010年の名場面を公式が再投稿 | RBB TODAY

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【NFL】「チアリーダーを丸飲み」T-Racの伝説動画が復活！2010年の名場面を公式が再投稿

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　アメリカのNFL公式Xが17日、テネシー・タイタンズのマスコット「T-Rac（ティーラック）」がチアリーダーを飲み込んでしまうおふざけ動画を投稿し、ネット上で再び話題となっている。

　動画は約10秒ほどのもの。目の前に立ったT-Racに対し、チアリーダーが大きな口に向かって軽くパンチして見せた次の瞬間、T-Racはチアリーダーに向かって口を開けて頭からパクリ。

　そのまま身体から足まで丸飲みし、最後はマスコットの中でチアリーダーが暴れているような様子も映っていた。

　なお、この動画は2010年9月12日に行われたタイタンズ対レイダースの開幕戦で撮影されたもの。当時メディアで「マスコットがチアリーダーを丸飲みした」と報じられ、大きな反響を呼んだシーン。タイタンズファンにとっては長年語り継がれているネタの一つとなっている。

　NFL公式がオフシーズン中にこの15年前の映像を再投稿したことで、「シュールすぎて笑った」「公式がこの動画を上げるの草」「この動画好き」という声が集まっている。

※【動画】NFL公式がマスコットのチアリーダーを丸飲み動画を公開


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