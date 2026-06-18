「8年間ほぼ収入がなかった」SEVENTEENと同じ事務所だった人気アイドルが明かした過酷な現実 | RBB TODAY

fromis_9のパク・ジウォンが、苦しかった金銭事情について明かした。

パク・ジウォンはYouTubeチャンネル「ワークマン」の6月17日公開動画に出演し、韓国の政府系金融機関であるIBK企業銀行のアルバイトを体験した。

【写真】「7年収入ゼロ」BTSと同年代グループ

業務をこなしながら、同僚行員と年収について会話を交わしたパク・ジウォン。行員が自身の年収を明かすと、パク・ジウォンは「結構稼いでいますね」と感心。すると行員が「僕より2～3倍はもらっているんじゃないですか」と尋ねたが、パク・ジウォンは手を振って否定した。

そして、「去年、一昨年までは本当にお金がなかった。8年間ほぼ収入がなかった。精算を受け始めたのは最近で、今ようやく少しずつ貯金できているところ」と打ち明けた。

（画像＝「ワークマン」）パク・ジウォン

なお、K-POP業界でいう「精算」とは、アルバムや音源、広告などの活動収益から制作費や活動費などを差し引いた後にメンバーへ分配される収益のこと。パク・ジウォンが「精算を受け始めたのは最近」と話したのは、そうした活動収益の分配を受けられるようになったという意味だ。

パク・ジウォンは2024年のライブ配信でも精算について言及したことがある。当時、新年の目標として「今年は初めて精算を受けること」と話し、ファンの切なさを誘っていた。

fromis_9はMnetのオーディション番組『アイドル学校』を通じて結成され、2018年にデビュー。昨年はSEVENTEENも所属するPLEDISエンターテインメントとの専属契約を終え、ASNDエンターテインメントへ移籍して新たなスタートを切った。

■【写真】「7年収入ゼロ」「もう30歳」BTSと同年代グループ

■【写真】「ギャラは5000円、借金だけが増える」韓国アイドルの現実

■元NMB48メンバー所属の韓国ガールズバンド、“衝撃過ぎる”初の精算額