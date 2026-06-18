「下半身を切り落としたい」とも…“骨盤壊死”告白の韓国インフルエンサー、人工関節手術へ | RBB TODAY

元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんの娘であり、インフルエンサーとして活動するチェ・ジュンヒが、自身の健康状態について明かした。

チェ・ジュンヒは6月18日、自身のSNSでファンとの「何でも質問してください」コーナーを実施し、近況を伝えた。

【写真】チェ・ジュンヒ、“骨盤壊死”後の近況報告

この日、あるファンから「大腿骨頭壊死（骨盤の壊死）は今も進行しているのですか？」と質問されると、チェ・ジュンヒは病院から届いた案内メッセージのキャプチャ画像を公開した。

メッセージには、7月に左股関節の人工関節手術が予定されていたものの、外来診療を受診していなかったため病院側が連絡したという内容が記されていた。

（画像＝チェ・ジュンヒSNS）ファンの質問に答えるチェ・ジュンヒの投稿

これについてチェ・ジュンヒは、「手術はずっと延期しているところ。来年2月の予定」と説明。さらに、「数カ月はまったく歩けなくなる予定」と明かしながらも、「ロボットみたいな人工関節を付けたら思い切り運動するつもり」と語り、前向きな姿勢を見せた。

チェ・ジュンヒはこれまでも、大腿骨頭壊死による苦痛についてたびたび打ち明けてきた。

彼女は「良くなるという概念がない。私の骨はただ壊死していくだけ」と深刻な状態を明かし、「すでに第3期を過ぎている。左脚の痛みで足を引きずりながら、涙をこらえて歩いている」と告白した。

さらに、「いっそ早く人工関節に替えたい。それよりも下半身を切り落としたいくらいだ」と苦しい胸の内を吐露し、多くの人々の胸を痛めた。

（写真提供＝OSEN）チェ・ジュンヒ

特にチェ・ジュンヒは最近、11歳年上の一般男性との結婚を発表し、新たな人生のスタートを知らせたばかりだ。そんな中、手術とリハビリという新たな課題にも向き合うことになった。

なお現在、チェ・ジュンヒはSNSやユーチューブを通じて日常を公開し、ファンと積極的に交流している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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