「もっとほかの人と付き合えばよかったと…」6年前に結婚のTWICEの先輩アイドル、正直すぎる告白 | RBB TODAY

TWICEも所属するJYPエンターテインメントが手掛けたガールズグループWonder Girls出身のヘリムが、元テコンドー選手の夫との交際秘話を率直に打ち明けた。

去る6月17日、YouTubeチャンネル「赤裸々タク・ジェフン」には、Wonder Girlsのメンバー、ソネとへリムがゲストとして出演し、思い切ったトークを展開した。

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この日、MCのタク・ジェフンはヘリムに「ほかの男性と付き合ってみたくて、今の夫に定期的に別れようと言っていたそうだが」と尋ねた。

これに対し、彼女はためらうことなく「そうだ」と答え、周りを驚かせた。

彼女は、「夫とかなり長く付き合っていた」として、「実は、私は二股をかけるほどの悪知恵がなかった。だから、別れてからしばらく別の人と付き合って、またよりを戻すということが繰り返された」と率直に告白した。

長い交際期間中にさまざまな人と付き合ってみたい気持ちはあったが、二股をかける代わりに別れを選択したという説明だ。

（写真＝ヘリムSNS）左からシン・ミンチョル、ヘリム

続けて、タク・ジェフンが「今の夫のもとに戻ったことを後悔していないか」と尋ねると、ヘリムは思いがけない回答をした。

彼女は、「後悔しているのは、すごく若いときに結婚したということだ」として、「27歳で結婚したが、もう少しほかの人と付き合ってみればよかったという後悔はある」と打ち明けた。

特に、彼女は「ラッパーとシェフとは、一度付き合えばよかった。これは本当だ」と述べ、スタジオを笑いの渦に包んだ。

続けて、「料理が上手な男性はかっこいいし、ラッパーの世界も気になっていた。そういうところは、少し名残惜しい」と付け加えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「赤裸々タク・ジェフン」）ヘリム

ただ、ヘリムは現在の結婚生活に対する後悔ではなく、結婚前にもっとさまざまな恋愛経験を積めなかったことに対する名残惜しさを表現したのだと説明した。

なお、ヘリムはテコンドー選手出身のシン・ミンチョルと7年の交際の末、2020年に結婚した。現在、元気に2人の息子を育てており、番組出演と育児を並行しながら、活発に活動中だ。

◇ウ・ヘリム プロフィール

1992年9月1日生まれ。JYPエンターテインメント初のガールズグループとして2007年2月にデビューしたWonder Girlsに、2010年2月に新メンバーとして合流しデビューした。2017年2月のグループ解散後、2020年7月にテコンドー選手のシン・ミンチョルと結婚。2022年2月には第一子となる息子を出産。2024年6月には第二子の妊娠を発表した。

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