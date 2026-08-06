素肌に巻き付くチェーンが刺激的…ミンニ、布がほぼ無い“攻め衣装”「ヤッバ」「直視できない」 | RBB TODAY

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素肌に巻き付くチェーンが刺激的…ミンニ、布がほぼ無い“攻め衣装”「ヤッバ」「直視できない」

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素肌に巻き付くチェーンが刺激的…ミンニ、布がほぼ無い“攻め衣装”「ヤッバ」「直視できない」
  • 素肌に巻き付くチェーンが刺激的…ミンニ、布がほぼ無い“攻め衣装”「ヤッバ」「直視できない」

i-dleのミンニが、攻めた衣装で抜群のスタイルを披露した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】素肌にチェーン…ミンニ、布がほぼ無い“攻め衣装”

公開された写真は、7月31日（現地時間）に米シカゴで開催された音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」の舞台裏で撮影されたものとみられる。

ミンニは、黒のブラトップにデニムのショートパンツを合わせた開放感あふれるスタイリングを披露。首元からウエストにかけて重ねたシルバーのチェーンが、小麦色の素肌を華やかに彩っている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「直視できない」「ヤッバ」「スタイル異次元」などのコメントが寄せられている。

なお、ミンニが所属するi-dleは8月29日・30日、マカオのギャラクシー・アリーナで「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN MACAU」を開催し、ワールドツアーのフィナーレを飾る。

ミンニ
（写真＝ミンニInstagram）

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

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《スポーツソウル日本版》

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