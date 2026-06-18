バーガーキング、夏限定「BBQステーキワッパー」19日より発売！牛バラステーキを豪快に重ねた新作 | RBB TODAY

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バーガーキング、夏限定「BBQステーキワッパー」19日より発売！牛バラステーキを豪快に重ねた新作

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  • バーガーキングから夏限定の「BBQステーキワッパー®」新発売！直火焼きビーフに牛バラステーキを豪快に重ね、10種スパイスが香るコク深い「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム満点の新作登場！
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　バーガーキングは、19日から夏限定メニュー「BBQステーキワッパー」「チーズBBQステーキワッパー」「ダブルBBQステーキワッパー」を発売する。

バーガーキングから夏限定の「BBQステーキワッパー」新発売！

　新商品は、直火焼きの100％ビーフパティにアメリカ産の牛バラステーキを重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」で仕上げたボリューム感のあるバーガー。牛バラステーキは、直火で焼き色を付けた後、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みを閉じ込めているという。

BBQステーキワッパー

　「BBQステーキワッパー」は、直火焼きビーフパティと牛バラステーキに、レタス、トマト、オニオンを合わせ、マヨソースと特製BBQスパイスソースで仕上げた一品。価格は単品1,190円（税込）、セット1,490円（税込）。

　「チーズBBQステーキワッパー」は、チェダーチーズ2枚を加えたメニューで、価格は単品1,290円（税込）、セット1,590円（税込）。「ダブルBBQステーキワッパー」は、直火焼きビーフパティを2枚使用したボリューム満点のメニューで、価格は単品1,590円（税込）、セット1,890円（税込）。

チーズBBQステーキワッパー

　セットはフレンチフライSとドリンクM付き。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となる。東京競馬場店、京都競馬場店、関西国際空港第一ターミナル店では販売されない。


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